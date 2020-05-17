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17.05.2020 - 21:35 | | AA/DHA

ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı

ABD'deki 296 Türk vatandaşı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Houston'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki yolculardan 288'i, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

ABDden getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Araçlar daha sonra polis eşliğinde, vatandaşların 14 gün karantinada kalacağı Trabzon'daki yurtlara gitmek üzere hareket etti.

Uçaktaki 8 Türk vatandaşının ise uçakla İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındıABD'deki 296 Türk vatandaşı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
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