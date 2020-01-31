Abdi İpekçi’yi yarın anıyoruz

Şişli Nişantaşı’ndaki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu öldürülen gazetemizin Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi’yi 41’inci ölüm yıl dönümünde düzenlenecek törenle anacağız. Hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdi İpekçi yarın anılacak. İpekçi’nin Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 11.00’de gerçekleştirilecek anma törenine İpekçi ailesinin yanı sıra Milliyet gazetesi çalışanları, mesai arkadaşları ve gazeteci dostları katılacak. Şişli Nişantaşı’ndaki evine çok yakın bir yerde Mehmet Ali Ağca tarafından katledilen Abdi İpekçi’nin ölümüne ilişkin pek çok nokta, aradan 41 yıl geçmesine rağmen hâlâ karanlıkta. Katilin bağlantıları, cezaevinden kaçışı ve cinayetin ardındaki güçlere dair birçok soru yanıtlanamadı.