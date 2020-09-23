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23.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

ABD’li gazetecinin esrarengiz ölümü

Çek asıllı Amerikan vatandaşı gazeteci Andre Vltchek (57), tatil yapmak için geldiği Türkiye’de, Samsun’dan İstanbul’a dönüşte eşiyle kiraladıkları aracın içinde ölü bulundu. Şeker hastası olduğu öğrenilen ünlü gazetecinin kesin ölüm nedeni için cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

ABD’li gazetecinin esrarengiz ölümü
FERİT ZENGİN İstanbul

Politika yazarı ve belgeselci Andre Vlchek, geçtiğimiz günlerde eşiyle Sırbistan’dan gelerek Beyoğlu’nda bir otele yerleşti. Vlchek çifti, dokuz gün önce gezi için uçakla Samsun’a gitti. İstanbul’a dönüş için uçağı tercih etmeyen çift, VIP bir minibüs kiralayarak yola çıktı. Gazetecinin eşi Rossie İndria Vltchek’in polise verdiği bilgiye göre, Sakarya’da uykuya dalan ve İstanbul’daki otelin önüne gelince uyandırılmak istenen Vlchek, uyanmayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çağırılan sağlık görevlileri, Andre Vlchek’in öldüğünü tespit etti.

Şeker hastası olduğu öğrenilen gazetecinin cesedi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Vltchek’in ölümü polis kayıtlarına “şüpheli ölüm” olarak geçerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘Uyanmadı’

Rossie İndira Vltchek’in ifadesinde “İstanbul’a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı. Aracın şoförleri ambulansı aradı” dediği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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