ABD’li gazetecinin esrarengiz ölümü

Politika yazarı ve belgeselci Andre Vlchek, geçtiğimiz günlerde eşiyle Sırbistan’dan gelerek Beyoğlu’nda bir otele yerleşti. Vlchek çifti, dokuz gün önce gezi için uçakla Samsun’a gitti. İstanbul’a dönüş için uçağı tercih etmeyen çift, VIP bir minibüs kiralayarak yola çıktı. Gazetecinin eşi Rossie İndria Vltchek’in polise verdiği bilgiye göre, Sakarya’da uykuya dalan ve İstanbul’daki otelin önüne gelince uyandırılmak istenen Vlchek, uyanmayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çağırılan sağlık görevlileri, Andre Vlchek’in öldüğünü tespit etti.

Şeker hastası olduğu öğrenilen gazetecinin cesedi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Vltchek’in ölümü polis kayıtlarına “şüpheli ölüm” olarak geçerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



‘Uyanmadı’

Rossie İndira Vltchek’in ifadesinde “İstanbul’a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı. Aracın şoförleri ambulansı aradı” dediği öğrenildi.