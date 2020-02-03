Kim Miliyoner Olmak ister: Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin mottosudur?

Kim Milyoner Olmak yarışmasının yeni bölümü ekrana geldi. Bu akşam yarışmada ilginç bir soru soruldu. İşte o soru: ABD'li Kevin Lee Co hangi bilgisayar oyununa 1 milyon dolar harcamıştır?

Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan soru ve cevabı şöyle: ABD'li Kevin Lee Co hangi bilgisayar oyununa 1 milyon dolar harcamıştır?





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