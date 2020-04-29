Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı

Eşiyle birlikte yakalandığı salgın sonrası 3 haftalık tedavi sürecinde kendisini arayıp Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıtan bir dolandırıcının kurbanı olduğunu katıldığı CNN Türk yayınında açıklayan Albayrak'ın emniyet ve savcılığa yaptığı şikayetle harekete geçen İstanbul Polisi yaptığı seri çalışmalar sonrasında Albayrak'ın bir şebeke tarafından hedef alındığını belirledi.

Asayiş Şube ekipleri yaptığı ilk tespitlerde dolandırıcıların parayı Gebze’de bir banka şubesinin ATM’sinden çektiğini belirledi. ATM kamerasıyla banka çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş ekipleri, Albayrak’ın arandığı telefon numarasını da mercek altına alıp yaptığı teknik takiplerde dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin Abdulvahap B. ve Fatih Y. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Albayrak’ı telefonla arayıp kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtıp sesini Bahadır'ın sesine benzettiği belirlenen Fatih Y.’yi Bağcılar’da kaldığı adresi tespit ederek yakalayan ekipler, parayı Gebze'den ATM'den çeken Abdulvahap B.’yi ise Kovaeli'nde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Abdulvahap B.çıkarıldığı mehkemece tutuklanırken, Fatih Y. hakkında ise mahkemece ev hapsi kararı verildi.

Albayrak'ı 3 hafta önce arayan ve kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir şahıs kendisine 'Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Biz burada yurtlarda yatan garibanlara yardom ediyoruz, onlara erzak alacağız,paramız eksiz kaldı, 40 bin lirada sana yazıyorum' diyen dolandırıcılarının telefonunun ardından şirket muhasebesine talimat veren Albayrak, paranın yatırıldığı hesabın Gebze'de bulunan bir banka şubesinde gözüktüğünü öğrenince dolandırıldığını anlayıp polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Dolandırılma paniğiyle hemen İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı arayıp durumu izah eden ve yardım isteyen Albayrak'ın şikayetiyle devreye giren Çalışkan'ın talimatıyla dolandırıcılar kısa sürede yakalanırken Albayrak, 4 yıl önce de benzer şekilde dolandırılmıştı. Albayrak, kendisini arayarak Rize Valisi olarak tanıtan ve kanser hastası bir çocuk için yardım isteyen bir dolandırıcıya da o dönem 10 bin lira kaptırmıştı.