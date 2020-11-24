24.11.2020 - 11:34 |
Ablaya Doğum Günü Mesajı: Uzaktaki Ablaya Doğum Günü Kutlaması Sözleri (Uzun Ve Kısa Mesajlar)
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Tam 45 yaşında! Gözü gibi bakıyor... Hepsini reddetti!Manisalı iş kadını Deniz Alya Eryılmaz (34), eşi tarafından kendisine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alınan ve halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle yakından ilgileniyor.