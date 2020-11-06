06.11.2020 - 11:50 | | İHA
Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi
Trabzon'un Araklı ilçe merkezinde domuzları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
Trabzon'un Araklı ilçesinde aç kalan yaban domuzları dün akşam ilçe merkezine indi.
Şehit Murat Altuntaş caddesinde bulunan manavların çöplerini karıştıran domuzlar, daha sonra sokak aralarında evlerin aralarında sürü halinde gezerek yiyecek aradı. İlçede en yoğun nüfusun bulunduğu mahallede korku ve paniğe neden olan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Domuzlar gecenin ilerleyen saatlerinde gözden kayboldu.
Deprem felaketinde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı böyle görüntülendiİzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Alsancak’ta atıl vaziyette bulunan viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.