Acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında her geçen gün vakalar artarken uzmanların uyarılarına rağmen Kurban Bayramı’nın ilk gününde istenmeyen manzaralar yaşandı. Bayramın ilk günü Kurban Bayram namazı ile Ayasofya başta olmak üzere camiler ve önceden belirlenen meydanlar dolup taştı. Camilerde vatandaşların yanlarında getirdiği ya da tek kullanımlık seccadeler kullanıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1.5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

‘Eziyet etmeyin’

Bayram hutbesinde, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine daha çok önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında Kovid-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu. Ayrıca hutbede, vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi. Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bayram namazı kısa süre içerisinde icra edildi. Cemaatin namazın ardından arka saflardan başlayarak camiden çıkmaları istendi. Bazı camilerde namazın bitmesinin ardından cemaate su ve tatlı ikram edildi.

Zor anlar yaşattı

Namazın ardından birçok ilde istenmeyen manzaralar yaşandı. Ankara kent genelinde kurulan kurbanlık kesim alanlarından kaçan bazı boğalar, paniğe neden oldu. Kaçan bazı bazı kurbanlıklar sakinleştirici iğne ile vurularak yakalandı.

Kurban pazarlarında yoğunluk sürerken bazı vatandaşların satın aldıkları kurbanlıkları evlerine götürürken taşıma yöntemleri de ilginç görüntüler oluşturdu. Bir kişinin, motosikletinde kucağına aldığı koyunla trafikte ilerlediği görüldü. Başka bir kişinin ise motosikletinin sepetine koyduğu koyunu bir eliyle tutarak ilerlemesi dikkat çekti.

Kaçak kestiler

Adana’a halk sağlığını düşünmeden, tedbirlere uymayarak kaldırımda, boş buldukları alanlarda kurban kesenler, istenmeyen görüntüler oluşturdu. Kurban kesilirken bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması, maske takmaması da dikkat çekti.

Kocaeli Derince’de toprak alan üzerinde sağlıksız koşullarda kurban kesimi yapılırken, kesilen kurbanlıklar brandalar üzerinde bekletildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Konya’da da koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanan alanlarda kurbanlar kesildi. Ancak bazı kişilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Çocukların da kurban kesimini izlemesi dikkat çekti.

Kamyonet kasasında

Eskiizmir Semti Yıkık Camii yakınlarında, yol kenarında kurbanlık satılan alana park eden kapalı kasa bir kamyonette, küçükbaş kurbanlık kesildiği gözlendi. Plakası okunmasın diye kartonla kapatılan kamyonette, birden fazla kesim yapıldığı görüldü. Belediye yetkililerinin uyarılarına rağmen sağlıksız koşullarda yapılan kesim tepki çekti. İzmir çevre yolunun Uzundere mevkiinde, otoyolun yanında, büyükbaş hayvan kesilmesi de dikkat çekti.

Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Sakarya’da avuç içiyle başparmağını kesen 27 yıllık kasap

Faik Toygar, “Bir an dengemi kaybettim, boşluğa geldi elim ve bu olay oldu. Hep haberlerde izlerdim, demek ki bizde haber olacakmışız” dedi.

Kahramanmaraş’ta da kurban keserken kazara kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelerde tedaviye alındı. Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrara kurbanının yanına gitti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu. Kurban kesimi sırasında en fazla yaralanan sayısı, 1153 kişiyle İstanbul oldu.