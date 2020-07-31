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31.07.2020 - 12:17 | | DHA

'Acemi kasaplar' hastaneye koştu

Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesimi yaparken kendisini yaralayanlar hastanelere koştu.

'Acemi kasaplar' hastaneye koştu
Türkiye'den kurban manzaraları! 'Gel kurban olduğum'
Türkiye'den kurban manzaraları! 'Gel kurban olduğum'
Türkiye'den kurban manzaraları! 'Gel kurban olduğum'
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar, kurban kesimi yaparken kendilerini de yaraladı. Bazı vatandaşlar, yaralı halde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aciline koştu. Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra çıkan bir vatandaş, "Kurban kazası. Kurban keserken bıçak geldi" dedi. Şu ana kadar kurban keserken yaralanan 18 kişinin hastanenin aciline başvurduğu öğrenildi.

Acemi kasaplar hastaneye koştu

Kurbanlık kaçtı, sahipleri peşinden koştu! "Kurban olduğum gel..."Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler; "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi.
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