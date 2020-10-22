Acemi ve Usta Birliği Kaç Ay, Kaç Gün Sürer?

Er ve erbaş ile beraber subay ve yedek astsubay olarak hizmet verecek olan yeni sistem kapsamındaki askerler için, süre standart bir hale getirildi. Yani artık üniversite eğitimi olan ya da olmayan her birey ortak şekilde aynı süre içerisinde askerlik gerçekleştirmektedir.



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Yeni dönem askerlik için yapılan değişiklik ile beraber artık erler ve erbaşlar için bu süre 6 aya indirildi. Eski dönemde bu durum sadece 4 yıllık üniversite eğitimi alan kişiler için geçerliydi. 4 yıllık üniversite eğitimi almayanlar ise 18 aylık bir askerlik süresini tamamlıyordu. Şimdi ise bu süre ortak olarak 6 aya indirilmiş durumda.



Yedek subay ve yedek astsubay olarak askerlik görevini gerçekleştirecek olan kişiler için ise bu süre 12 aya çekildi. Standart olarak 12 aylık bir sürecin ardından yedek subay ve yedek astsubaylar görevini tamamlayarak tescil edilmektedir.



Gün bazında ele alındığı zaman ise er ve erbaşlar için 180 günlük bir süreç ön plana çıkıyor. Yedek astsubay ve yedek Subaylar için ise 360 günlük bir askerlik süresi bulunmaktadır. Tabii bu süreler içerisinde ortak şekilde 25 günlük izin de yer almaktadır. Bu izni kullanmayan askerlerin askerlik süresi içerisinden düşünmektedir. Buna göre hem er ve erbaşlar hem de yedek subay ve yedek astsubaylar 25 gün daha erken terhis olmaktadır. Tabii bu durum iznin kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.