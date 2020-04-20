Acemi Zıt Anlamlısı Nedir? Acemi Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Acemi kelimesi kökeni Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan girmiş ve sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Acemi kelimesinin en çok kullanılan zıt anlamlı kelimeleri usta ve becerikli kelimeleridir.

Acemi Zıt Anlamlısı Nedir?

Karşıt kavramları ve birbiri ile çelişen anlamları içeren kelimeler zıt anlamlı kelimelerdir. Acemi kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri ise usta, ehil, erbap, tecrübeli, becerikli, bilgili kelimeleridir.

Acemi Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Eş anlamlı kelimeler aynı anlam barındırmaktadır. Bu sebeple birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Eş anlamlı kelimelerin genellikle biri yabancı kökenlidir.

Diğer kelime ise Türkçe kökenli karşılığıdır. Acemi kelimesinin eş anlamı ise deneyimsiz, toy, bilgisiz, yabancı, amatör, müptedi ve tor kelimeleridir. Bu kelimeler acemi kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Bu sebeple cümle içerisinde acemi kelimesinin yerine kullanılabilirler.