Acı haber: 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin de silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Köse'nin şehadet haberini, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma ve baba İsmail Köse'nin yaşadığı eve giden İl Garnizon Komutanı topçu albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken haberi alan aile yakınları şehidin baba evine gelerek taziyede bulundu.

Bekar olan şehit Ertuğrul Köse'nin yarın düzenlenecek törenin ardından İl Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."