Acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyi Pençe Hareket alanında, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MARDİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesinde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet Temelli ve annesi Adile Temelliyi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve taziyeye gelirken, anne Adule Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şehit Serdar Temellinin cenazesi yarın Bozbayır Mahallesine getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

BAKAN AKAR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bugün şehit oldu. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

FUAT OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.