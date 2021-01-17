Acı haber geldi! İçeride 4 kişi vardı

Olay, akşam saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada meydana geldi. İki katlı binanın ilk katında kalan anne ve 3 çocuğu, odanın toprak zemininin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz altında kalan anne Fatma Rahmun (60) çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammed kurtarıldı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.