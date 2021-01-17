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17.01.2021 - 22:15 | | DHA

Acı haber geldi! İçeride 4 kişi vardı

Gaziantep'te, Suriyeli ailenin barındığı metruk binada meydana gelen göçükte anne ve 3 çocuğu enkaz altına kaldı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Savcılı Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada meydana geldi. İki katlı binanın ilk katında kalan anne ve 3 çocuğu, odanın toprak zemininin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Acı haber geldi İçeride 4 kişi vardı

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla enkaz altında kalan anne Fatma Rahmun (60) çocukları Ömer, Ahmet ve Muhammed kurtarıldı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Enkazdan çıkarılarak Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 çocuğu ile tedaviye alınan anne Fatma Rahmun (60), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Gaziantep'te çöken binadan acı haberGaziantep’te, 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı metruk binanın çökmesi sonucu moloz yığınları altından çıkartılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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