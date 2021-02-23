MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Acı olay! Doğum gününde toprağa verilecek
ABONE OL
23.02.2021 - 21:09 | | DHA

Acı olay! Doğum gününde toprağa verilecek

Manisa'nın Salihli ilçesinde, çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K. (43) tarafından öldürülen Semiha Peker (33), memleketi Sarıgöl ilçesinde yarın toprağa verilecek. Öte yandan, hayatını kaybeden Peker'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'da cinayete tepki göstererek, "Acı haber bugün yanı başımızdan, Salihli'den geldi. Turgutlu'muzda çalışan Semiha Peker, Salihli'de servis beklediği sırada koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Yarın büyük umut ve hayallerle yeni yaşını kutlayamaya hazırlanan Semiha kardeşimiz ne yazık ki bugün erkek terörünün kurbanı oldu. Semiha Peker'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldüManisa’da 33 yaşındaki Semiha Peker, çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K.(43) tarafından öldürüldü. Öte yandan olay sonrası kaçan şüphelinin kullandığı otomobil terk edilmiş halde bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akılalmaz olay! Kanepede zıplarken 4. kattan düştü

Akılalmaz olay! Kanepede zıplarken 4. kattan düştü

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu'da yeni kısıtlamalar getirildi

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu'da yeni kısıtlamalar getirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet