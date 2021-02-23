Acı olay! Doğum gününde toprağa verilecek

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'da cinayete tepki göstererek, "Acı haber bugün yanı başımızdan, Salihli'den geldi. Turgutlu'muzda çalışan Semiha Peker, Salihli'de servis beklediği sırada koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Yarın büyük umut ve hayallerle yeni yaşını kutlayamaya hazırlanan Semiha kardeşimiz ne yazık ki bugün erkek terörünün kurbanı oldu. Semiha Peker'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.