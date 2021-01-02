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02.01.2021 - 17:02 | | DHA

Acı olayda ölü sayısı 13 yükseldi!

Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında ağır yaralanan akademisyen Hasan Özyıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Memleketi Kilis'te toprağa verilen Özyıldız'ın ölümüyle yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Acı olayda ölü sayısı 13 yükseldi!

Gaziantep İncilpınar Mahallesi’nde bulunan Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi’nin, Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, 20 Aralık günü yüksek akım oksijen tüpünden kaynaklı yangın çıktı. Hastane görevlileri ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yoğun bakım ünitesindeki 8 kişi hayatını kaybetti, diğer hastalar ise farkı hastanelere sevk edildi. Ancak, yaralanan hastalardan 4'ü de tedaviye alındıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Yangında yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hasan Özyıldız (38) da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Hasan Özyıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kilis'e götürüldü. Özyıldız için öğle vakti Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde cenaze töreni düzenlendi. Özyıldız, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

    Ortaköy'de hareketli anlar... Özel harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardıBeşiktaş Ortaköy Sahili'nde demire tutunup sarkarak fotoğraf çektirmek isteyen Avusturalyalı turist tutunduğu demirin yerinden kopması sonucu denize düştü. Başından yaralan turist can havliyle kıyıya yüzerken vatandaşlar onu yukarı çekmek için çabaladı. Bu sırada orada bulunan Özel Harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardı. Yaşanan olay cep telefonu ile saniye, saniye görüntülendi.
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