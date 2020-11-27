MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni iki ay daha uzatıldı
ABONE OL
27.11.2020 - 19:39 | | AA

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni iki ay daha uzatıldı

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerinin izin sürelerinin, 30 Kasım'dan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni iki ay daha uzatıldı

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26 Kasım'daki yazısıyla Kovid-19 salgınına ilişkin riskin ortadan kalkmaması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Son dakika || Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bu akşam saat 8'den sonra başladı mı, 28- 29 Kasım'da uygulanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Son dakika || Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bu akşam saat 8'den sonra başladı mı, 28- 29 Kasım'da uygulanacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet