Açık Hava’da tiyatro şöleni

Bursa kültür sanat hayatının iki dev kurumu, AVP Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV), normalleşme sürecine katkı amacıyla alkışlanacak bir işbirliğine imza atıyor. Devlet Tiyatrosu’nda izleyici rekoru kıran Keşanlı Ali Destanı ve Akide Şekeri oyunları, kentin sanat arenası Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sanatseverler ile buluşacak.

Haldun Taner’in ölümsüz eseri “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyun “Açık Hava’da Tiyatro Günleri” kapsamında 18-19-20-21 Temmuz tarihlerinde saat 21.00’de sahne alacak. Ali Meriç’in yazdığı “Akide Şekeri” ise 23-24-25-26 Temmuz tarihlerinde izleyicisiyle buluşacak. Biletler internet adresinden satışa sunulacak.

AVP Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’ndaki tiyatro şöleninin gerçekleşmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BKSTV Başkanı Özer Matlı ‘ya teşekkür etti. Oyunlara Bursalıları davet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin kültür ve sanat hayatının canlılığını koruması için farklı etkinlikler planladıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde birçok faaliyet gibi kültür sanat etkinliklerine de ara verildiğini belirten Aktaş; “Pandemi sürecinde mahallelerde çeşitli etkinliklerle hemşehrilerimizin kültür sanatla buluşturduk. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde on-line 147 etkinlik düzenledik. Sanal ortamlarda halk ve sanat müziğinden çocuk şarkıları konserlerine, gölge oyunlarından tiyatroya, bandodan mehter gösterilerine kadar birçok etkinlikle can sıkıcı günlerde halkımızı eğlendirdik. Sanat mahallemizde etkinlikleri yaz aylarında sahil bölgelerinde devam ediyor” dedi.

Normalleşme sürecine de yeni etkinliklerle girdiklerini ifade eden Aktaş, “Yunuseli Havalimanı’nda araç sineması ve Millet Bahçesi’nde de açık hava sineması ile devam eden etkinliklerimiz Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği oyunlarla devam ediyor. Yeni süreçte hemşehrilerimiz kültür ve sanata doyacak. ‘Kontrollü normal’ dediğimiz bu süreçte maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek hemşehrilerimizi Açık Hava Tiyatrosu’na bekliyoruz” diye konuştu. BKSTV Başkanı Özer Matlı da, Bursalıların pandemi sürecinde ayrı kaldıkları kültür sanat etkinliklerine olan hasreti düzenleyecekleri programlarla gidermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

SABAH