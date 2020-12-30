Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri | AÖF final sınavları ne zaman? Online mı yapılacak?

Açık Öğretim Fakültesi 2021-2021 yılı sınav tarihlerini dönem başına duyurmuştu. Güz Dönemi ara sınavları 12-13-14-19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleşmişti. Öğrenciler sınav sonuçları 25 Aralık tarihinde AÖF öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrendi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları tarihleri belli oldu.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimine göre Güz Dönemi dönem sonu sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Sınavlar yine online mı olacak henüz netleşmedi.