03.03.2020 - 09:55 |
Açık Öğretim Lisesi sınav yerleri belli oldu mu? AÖL 2020 sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav tarihleri için meraklı arayış başladı. 6-31 Ocak Ocak tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini ve ilk kayıt işlemlerini tamamlayan AÖL öğrencileri, sınav giriş yerleri ve sınav tarihleri için arayışa geçti. Peki AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte AÖL öğrencilerinin bilmesi gereken o tarihler...
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim-Öğretim takvimi yayımlandı. AÖL 2. Dönem sınav tarihleri de takvimde yer aldı. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte Açık Öğretim Lisesi takviminde yer alan o tarihler...
AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden 18 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak.
AÖL SINAV TARİHLERİ 2. DÖNEM
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günleri uygulanacak.
AÖL sınav sonuçları 17 Nisan 2020 Cuma günü açıklanacak.