2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının ilk dönem sınavları geride kaldı. Ardından yeni eğitim dönemi için 6-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ilk kayı ve kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. AÖL öğrencileri, kayıt durumlarını aktif hale getirdikten sonra sınav tarihlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Açık Öğretim Lisesi'nin iş takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki Açık Öğretim Lisesi sınav yerleri belli oldu mu? AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman?

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav yerleri henüz belli olmadı. Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgeleri 18 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020 NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının 2. dönem sınav tarihleri 21-22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2. Dönem AÖL sınav sonuçları ise 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.