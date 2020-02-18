Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL 2020 2. Dönem sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri ve ilk kayıt işlemler, 6-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ardından 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri, 8 Ocak - 4 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdilerde ise AÖL öğrencileri sınav hazırlıklarına başladı. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları ne zaman uygulanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 21 - 22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL 2. Dönem sınav giriş belgeleri ise 18 Mart 2020 Çarşamba günü öğrencilerin erişimine açılacak.

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2020 Cuma günü açıklanacak.

AÖL 3. DÖNEM İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN TARİHLER