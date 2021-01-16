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16.01.2021 - 14:17 |

Açık Öğretim Okulları sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk tarih verdi! İşte AÖL 1.ve 2.dönem sınav tarihleri...

Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının yapılacağı tarih ile ilgili bir açıklamada bulundu. Peki 2021 Açık Öğretim Okulları sınavı ne zaman yapılacak? İşte 1.ve 2.dönem sınav tarihleri...

Açık Öğretim Okulları sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk tarih verdi! İşte AÖL 1.ve 2.dönem sınav tarihleri...

Açık Öğretim Okulları sınavlarının yapılacağı tarih açıklandı. Peki 2021 Açık Öğretim Okulları sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu ve sınav tarihlerini paylaştı. 

2021 AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullandı.

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