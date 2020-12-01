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01.12.2020 - 18:54 | | AA

Açıklamalar peş peşe geldi! Mesai saatlerine yeni düzenleme

Osmaniye'de kamu çalışanlarının mesai saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi. İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Açıklamalar peş peşe geldi! Mesai saatlerine yeni düzenleme

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, ildeki Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine karar verildi."

İZMİR'DE YENİ DÜZENLEME

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı yazılı açıklamada, daha önce toplu taşıma araçlarında yoğunluğu azaltmak amacıyla özel sektörde mesai farklılaştırılmasına gidildiğini hatırlattı.

Bundan vazgeçildiğini belirten Köşger, "OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları mesaileri 08.00-17.00 olarak düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 1 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.
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