Acil onay geldi aşılama başladı

Çin’den gelen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizleri sona erdi. Isı takibinin yapıldığı araçlarla 81 ile nakilleri tamamlanan aşılara, TİTCK dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verdi.



İlk aşıyı ise Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bakan Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek “Bugün (dün) itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır. Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı. Akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşı için acil kullanım onayı vermiştir. Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağımı ilan etmiştim. Huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından (bugün) itibaren tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir” dedi.









İsmi anons edilen Sağlık Bakanı Koca, ilk dozu yaptırdı. Ardından telefonuna gelen bilgilendirme mesajını ‘Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım’ notuyla Twitter’dan paylaştı.



Karekodlu önlem

Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirten Koca, “Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve Bilim Kurulu’nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir” diye konuştu.

Devlet büyüklerine mesaj

Konuşmasında devlet büyüklerine yönelik de mesaj veren Koca, “Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizin de aşılanması için Bilim Kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için bu günün öneminin farkında olarak aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum” diye konuştu.

Önce sağlık çalışanlarına

Bakan Koca’nın aşıyı olmasının ardından bugün Türkiye’nin aşı kampanyası sağlık çalışanlarından başlanarak devam edecek. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye’de kamu, üniversite ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık çalışanı bulunuyor. Bu rakamın 87 bin 871’i uzman tabip, 86 bin 677’si tabip, 34 bin 242’si diş tabibi, 275 bin 452’si hemşire ve ebe, 635 bin 644’ü diğer personelden oluşuyor.

Dört aşamada aşı

İlk aşamada aşılanacak sağlık çalışanlarının ardından, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan (asker, polis, öğretmen vb.) kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsayacak. Dördüncü aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.



İlk aşı Bakan Koca’ya

Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından Bilim Kurulu üyeleriyle Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek, ilk aşıyı oldu. Aşıyı olduktan sonra Koca, “Öncelikle aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Tünelin ucunda ışık görüldü demiştim. Bugün öyle bir gün. Aşılamanın dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor” dedi.

AŞILA’yı hekimler kullanacak



Koronavirüs aşı kayıtları “AŞILA” adlı mobil uygulama üzerinden yapılacak. Buna göre uygulama sadece aile hekimleri, hekimler ve sağlık personeli tarafından kullanılacak.



E-nabız ve SMS ile öğrenilecek

Vatandaşlar, e-nabız sisteminden ya da 2023’e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenebilecek. Aşıyı hak edenler, ne zaman nerede aşı olmak istiyorsa e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alıp, sağlık kuruluşuna giderek aşılarını olabilecek. Hastaneye ulaşamayacak insanlar için ise filyasyon ekiplerinde olduğu gibi vatandaşlara evlerinde bu imkan sağlanacağı ifade ediliyor.

MHRS’de yoğunluk

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) aşı butonunun yerleştirilmesinin ardından, aşıyla ilgili randevuların başladığına yönelik haberler nedeniyle dün MHRS’de de yoğunluk yaşandı. Yetkililer ise, sadece butonun yerleştirildiğini, randevuların başlamadığını belirtti.

Bilim Kurulu’na ilk doz

Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerine de aşı yapıldı. Prof. Hasan Tezer, Prof. Recep Öztürk, Prof. Tevfik Özlü, Prof. Ateş Kara, Prof. Figen Şenel ve Prof. Necmi İlhan, herkesin aşı yaptırması temennisinde bulundu. Öte yandan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan da aşının ilk dozunu yaptırdı.











