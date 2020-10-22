MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Acılar içinde kaldı! Bileğine saplandı
ABONE OL
22.10.2020 - 10:48 | | DHA

Acılar içinde kaldı! Bileğine saplandı

İstanbul Esenyurt'ta apartman girişindeki demir kapının parmaklıkları 7 yaşındaki Hasret Meriç'in bileğine saplandı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Küçük kız, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.

Acılar içinde kaldı! Bileğine saplandı

Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1185'inci Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan Hasret Meriç, oturdukları apartmanın giriş kapısına tırmanmak istedi, ayağı kayan kızın sağ el bileğine kapının demir parmaklıkları saplandı.

Meriç'i havada sağ elinden asılı şekilde apartman kapısında gören çevredekiler, onu tutarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı.

Olaya şahit olan kızın yakınları gözyaşı döktü. Hasret Meriç, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.

Acılar içinde kaldı Bileğine saplandı

İstanbul'da eğitim uçağı düştü!Gelen son dakika haberine göre İstanbul Hezarfen Havalimanı’ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

Gülseren'in ölümüne neden olan durağın ayaklarına beton döküldü

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

Ankara'nın gündeminde...

Ankara'nın gündeminde...

'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'

'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'

Sıradaki Haber