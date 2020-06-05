MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Acılı baba sanığın avukatından şikâyetçi
ABONE OL
05.06.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Acılı baba sanığın avukatından şikâyetçi

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da üniversitedeki odasında tabanca ve bıçakla öldürülmüştü.

Acılı baba sanığın avukatından şikâyetçi
PAŞA ALYURT Ankara

Sanık Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucu 21 Şubat’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Katilin avukatı Vahit Bıçak yargılama boyunca yaptığı açıklamalar ve aile hakkındaki sözleri nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Ankara Barosu da Bıçak hakkında “meslek kurallarının ihlal edildiği” gerekçesiyle şubatta res’en soruşturma açmıştı.

‘Meslekten men edilsin’

Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar da avukat Vahit Bıçak’ı, Ankara Barosu’na şikayet etti. Milliyet’e konuşan baba Mustafa Damar, “Vahit Bıçak’ın söyledikleri hukuki değil. Her şeyi kendi zihninde kurguladığı çarpıtmalarla anlattı. Kızıma iftira attı. Namusuna iftira attı. Bir ölünün hatırasına hakaret etti. Alenen suç işledi. Kızım ve ailemle ilgili söyledikleri savunma sınırıyla açıklanabilecek şeyler değil. Yaptıklarının karşılıksız kalmaması gerekiyor” dedi. Şikayet dilekçesinde, Bıçak’ın ihlal ettiği meslek kuralları ve res’en uygulanacak maddelerden cezalandırılarak meslekten men edilmesi istendi.

Yeni soruşturma

Katil Hasan İsmail Hikmet’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının ardından babası Ömer Hikmet ile 24 Şubat’ta cezaevinde yaptığı görüşmenin tutanakları ortaya çıktı. Baba - oğulun başta Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar olmak üzere mahkeme üyeleri, basın mensupları ve birçok kişi hakkındaki tehdit ve hakaret içerikli konuşmaları ile ilgili cezaevi yönetiminin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’de obez birey oranı arttı

Türkiye’de obez birey oranı arttı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Pandemi mücadelesinin kahramanları anlatıyor: Üretmek mutluluk verdi

Pandemi mücadelesinin kahramanları anlatıyor: Üretmek mutluluk verdi

Sıradaki Haber