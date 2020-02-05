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05.02.2020 - 11:42 | | DHA

Adaçayı dedi, çuval dolusu uyuşturucu çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bekçiler 1 çuval dolusu bonzai ele geçirdi. Çuvaldakilerin adaçayı olduğunu söyleyen ve gözaltına alınan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adaçayı dedi, çuval dolusu uyuşturucu çıktı

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri kişiye GBT denetimi yaptı. GBT'si temiz çıkan Sezai S.'nin üst aramasında da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sezai S.'nin paniklediğini gözlemleyen bekçiler yanındaki çuvalın kendisine ait olup olmadığını sordu.

ADAÇAYI DEDİ UYUŞTURUCU ÇIKTI

Çuvalın kendisine ait olduğunu belirten Sezai S. içindekilerin de adaçayı olduğunu söyledi. Bekçiler tarafından açılan çuvaldaki maddenin bonzai diye tabir edilen sentetik karışımlı uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

BEKÇİLER YAKALAYIP NARKOTİK ŞUBEYE TESLİM ETTİ

Gözaltına alınan Sezai S. önce Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliğine buradaki işlemlerin ardından da 15 kilo uyuşturucu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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