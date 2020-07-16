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16.07.2020 - 12:10 |

Adana LGS lise taban puanları! LGS Adana yüzdelik dilimleri 2020...

LGS sonuçlarının açıklanması sonucunda öğrenciler sonuç ekranına yöneldiler. Öğrenciler tercih sürecinin detayları için tercih kılavuzunu merak ediyorlar. Adana'da bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler Adana LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırıyorlar. İşte Adana LGS lise taban puanları...

Adana LGS lise taban puanları! LGS Adana yüzdelik dilimleri 2020...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber öğrenciler ve aileleri tercih sürecine gözlerini çevirdi. Adana lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise merak ediliyor. İşte Adana LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi

Kontenjan 150

2018 en düşük yüzdelik dilim: 4,49

2018 en yüksek yüzdelik dilim : 2,47

Adana Fen Lisesi

Kontenjan 120

2018 en düşük yüzdelik dilim: 0,64

2018 en yüksek yüzdelik dilim : 0,01

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Çete çökertildi! Dövdükleri şahsın videosunu sosyal medyada paylaştılarEsenyurt’ta bir araca sokak ortasında kurşun yağdırılması olayını araştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, haraç çetesini çökertti. Olayda kullanılan silahla yakalanan şüphelilerin daha öncede başka bir adamı dövüp sosyal medyaya görüntü attıkları ortaya çıktı.
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