Adana LGS lise taban puanları! LGS Adana yüzdelik dilimleri 2020...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber öğrenciler ve aileleri tercih sürecine gözlerini çevirdi. Adana lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise merak ediliyor. İşte Adana LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

2019 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi

Kontenjan 150

2018 en düşük yüzdelik dilim: 4,49

2018 en yüksek yüzdelik dilim : 2,47

Adana Fen Lisesi

Kontenjan 120

2018 en düşük yüzdelik dilim: 0,64

2018 en yüksek yüzdelik dilim : 0,01

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