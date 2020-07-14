MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana merkezli 4 ilde dev operasyon: 26 gözaltı
ABONE OL
14.07.2020 - 21:10 | | AA

Adana merkezli 4 ilde dev operasyon: 26 gözaltı

Adana'da merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı.

Adana merkezli 4 ilde dev operasyon: 26 gözaltı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt faaliyeti içerisinde yağma, mala zarar verme ve silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Adana, Ankara, Konya ve Niğde'de 37 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 31 kişiden 26'sı gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 8 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 98 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve senet ele geçirildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların Adana İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor

Artvin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenler defnedildiArtvin Yusufeli'de toprak altında kalan araçtan cansız bedenleri çıkarılan aynı aileden 3 kişi Demirkent Köyü'nde toprağa verildi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya'nın Güneşe en uzak olduğu mesafeyle en yakın olduğu mesafe arasındaki fark kaç milyon kilometredir? Kim Milyoner Olmak İster

Dünya'nın Güneşe en uzak olduğu mesafeyle en yakın olduğu mesafe arasındaki fark kaç milyon kilometredir? Kim Milyoner Olmak İster

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son dakika haberi: Bakan Koca 'Tekrar 1.000’in altındayız' dedi ve uyardı: 7 gün sonra...

Son dakika haberi: Bakan Koca 'Tekrar 1.000’in altındayız' dedi ve uyardı: 7 gün sonra...

Sıradaki Haber