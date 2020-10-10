Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Karar üzerine, 7 Ekim günü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana ile İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniyede şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Aralarında öğretmen, polis memuru, hemşire, doktor ve laboratuvar teknikeri de olan şüphelilerin FETÖnün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları ve mahrem yapı içerisinde bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı. 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli ise aranıyor.