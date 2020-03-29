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29.03.2020 - 13:22 | | İHA

Adana Valiliği'nden coronadan ölüm iddiasına yalanlama!

Adana Valiliği, bir gencin corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Adana Valiliği'nden coronadan ölüm iddiasına yalanlama!

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Adana’da Yeşilevler Mahallesinde 25 yaşındaki bir gencin corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatılarak, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada, ilimizde gerçekleşen böyle bir vaka bulunmadığı, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu önemli süreçte vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürükleyecek gerçek dışı paylaşımların yapılmamasını, sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

 

 

Yer: İstanbul! 'Pes' dedirten görüntüCorona virüse karşı yetkililerden yapılan ‘Evde Kal’ ve ‘Sosyal Mesafe’ uyarısına aldırış etmeyen bazı vatandaşların, köprü altında kurulan seyyar satıcılardan adeta iç içe alışveriş yapması pes dedirtti.
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