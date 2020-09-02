Adana'da 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!

İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı.
Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkıBursa’da sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yapan bir müşteriden, üç gün sonra ÖTV zammını gerekçe göstererek 55 bin lira daha istediler. Bütün işlemleri yaparak parayı da ödediğini iddia eden vatandaş, “Ödememi yapmama rağmen aracımı vermiyorlar. Gerekçe olarak da ÖTV zammını gösteriyorlar” dedi.