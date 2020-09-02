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02.09.2020 - 10:20 | | AA

Adana'da 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi gözaltına alındı.

Adana'da 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!

İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı.

Adanada 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine  bildirdi.

M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir  Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

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