20.10.2020 - 09:48 | | DHA
Adana’da 1400 litre sahte içki ele geçirildi
Adana’da polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapılan bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda piyasa değeri 350 bin TL olan 1400 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti.
Ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte kaçak olarak içki üretildiği bilgisine ulaşınca operasyon düzenledi. Çiftliğin bahçesinde bulunan depoda arama yapan ekipler, piyasa değeri 350 bin TL olan 1400 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edildi.
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