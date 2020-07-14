MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
ABONE OL
14.07.2020 - 11:55 | | DHA

Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, polis memuru Yunus Uğur ile piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine'nin mezarlarını ziyaret etti.

Adana'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Şehit aileleriyle birlikte önce Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezarına giden Elban, burada aile yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyaretlere Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10'uncuTanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta da katıldı.

Duaların edilmesinin ardından kent protokolü, Asri Mezarlığa giderek, şehit Halit Yaşar Mine’nin mezarını ziyaret etti. Oğlunun mezarına su döken anne Ayşe Mine, "Acımız taze ancak vatan ve milletimiz sağolsun" dedi.

Adanada 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Daha sonra kent protokolü, şehit polis memuru, Yunus Uğur’un mezarının bulunduğu Buruk Mezarlığı'na giderek burada da dua etti. Vali Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, "4 yıl önce ülkemiz, insanlarımız hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen milletimizin acısı yüreklerde dinmedi. Yarın 15 Temmuz’u anacağız. Bugün de şehitlerimizin yanına geldik, dualar ediyoruz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Rabbim inşallah FETÖ ve hiçbir terör örgütüne fırsat vermesin. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin" dedi

 

15 Temmuz gazisi anlattı! "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor"15 Temmuz hain darbe girişiminde Saraçhane'deki olaylarda açılan ateş sonrasında sağ kaşının üzerine gelen iki şarapnel parçasıyla yaralanan 49 yaşındaki Şerife Özkara, "O geceyi anlattığım zaman kalbim ürperiyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mıknatıslı metal kutu içinde kokain sevkiyatına 2 tutuklama

Mıknatıslı metal kutu içinde kokain sevkiyatına 2 tutuklama

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son dakika! Antalya'da korkutan deprem

Son dakika! Antalya'da korkutan deprem

Sıradaki Haber