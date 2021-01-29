Adana'da 1600 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapılan bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste 1600 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş yerinde de 19 kaçak cep telefonu ele geçirdi, bir zanlıyı gözaltına aldı.