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20.09.2020 - 11:01 | | DHA

Adana’da 205 bin liralık kaçak çay ve tütün ele geçirildi!

Adana’da, düzenlenen operasyonlarda 205 bin TL değerinde kaçak çay ve tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Adana’da 205 bin liralık kaçak çay ve tütün ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerin ev, iş yeri ve durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda piyasa değeri 205 bin TL olan bin 374 kilogram kaçak çay, 340 paket kaçak sigara, 320 adet kaçak puro, 135 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram kaçak tütün, 5 adet elektronik sigara ve 390 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
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