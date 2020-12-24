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24.12.2020 - 09:45 | | DHA

Adana'da, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da, polis ekiplerinin sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve düzenlediği baskında, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’ndeki evin sahte içki imalathanesi haline getirildiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi. Aramalarda, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 1 kişi de gözaltına alındı.

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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