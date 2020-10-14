MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana’da 65 bin lira değerinde kaçak sigara ve makaron ele geçirildi
ABONE OL
14.10.2020 - 10:05 | | DHA

Adana’da 65 bin lira değerinde kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 65 bin lira olan kaçak sigara, doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 65 bin lira değerinde kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İş yeri ve depolarda yapılan aramalarda piyasa değeri 65 bin TL olan 67 bin 600 boş makaron, 9 bin doldurulmuş makaron, 780 paket gümrük kaçağı sigara, 127 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta tekmeli-yumruklu kavgaEsenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada taksi ile çekici sürücüsü tekmeli yumruklu kavga etti. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Üniversitelerin açılması...'

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Üniversitelerin açılması...'

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2020 Mevlid Kandili tarihi ve önemi

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2020 Mevlid Kandili tarihi ve önemi

Sıradaki Haber