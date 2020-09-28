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28.09.2020 - 10:13 | | DHA

Adana'da aranan 202 kişi yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Adana’da polis ekiplerince son bir haftada yapılan şok baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da aranan 202 kişi yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 202 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 45 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız tüfek, 7 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 1 motosiklet, 5 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 10 iş yerine de idari işlem uygulandı.

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