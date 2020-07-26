Adana'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Dörtler Mahallesi yakınındaki baraj gölü kıyısında gezinenler, suda bir erkek cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, balıkçılara ait kayıkla cesedi kıyıya çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bağcılar'da "koronaya selam" partisi!İstanbul Bağcılar’da zaman zaman bir araya gelen gençler coronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında "Koronaya selam partiye devam", "Korona partisi" notlarıyla paylaştı.