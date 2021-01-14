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14.01.2021 - 23:35 | | AA

Adana'da bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mavi Bulvarı'nda Batuhan A. ile Mahmut İ. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Batuhan A, bıçakla Mahmut İ'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Mahmut İ'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli Batuhan A'yı gözaltına aldı.

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandıAdana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvarı üzerinde, Batuhan A. ile Mahmut İ. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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