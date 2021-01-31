Adana’da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve yapılan baskında, bin 460 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.