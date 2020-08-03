MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana’da bir ev kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı
ABONE OL
03.08.2020 - 05:11 | | Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

Adana’da bir ev kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı

Adana’da bir ev kimliği belirsiz kişilerce içerisine yanıcı madde doldurulmuş bir pet şişe yardımıyla kundaklandı. Kundaklanan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar meydana geldi.

Adana’da bir ev kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı

 

Olay, saat 02.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece mahalledeki bir evin önüne gelen kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, iddiaya göre içerisine yanıcı madde doldurdukları pet şişeyi ateşe verdikten sonra evin penceresinden içeriye fırlattı. Evcde yangın çıktığı gören şüpheliler olay yerinden kaçtı. Evin yandığını gören mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin çalışması sonucu evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Polis, evde inceleme yaptı.

Güvenlik güçlerinin kundaklama nedeninin 23 Temmuz'da, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olabileceğini değerlendirdiği öğrenildi. Polis, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'da geri dönüşüm seposunda yangınSamsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil KGYS direğine çarptı! Yaralılar var...

Otomobil KGYS direğine çarptı! Yaralılar var...

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

İzmir'de korkutan yangın! Rüzgarla birlikte etkisi arttı

İzmir'de korkutan yangın! Rüzgarla birlikte etkisi arttı

Sıradaki Haber