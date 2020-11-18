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18.11.2020 - 12:54 | | AA

Adana'da çift kabuklu tavuk yumurtası şaşırttı!

Adana'da bir vatandaşın arazide bulduğu çift kabuklu tavuk yumurtası görenleri şaşırttı.

Adana'da çift kabuklu tavuk yumurtası şaşırttı!

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yaptığı açıklamada bulunan çift kabuklu yumurtanın kendilerini de şaşırttığını söyledi.

Durumun, çift kabuğun anatomik bozukluk nedeniyle oluştuğunu belirten Köse, "Tavukta anatomik bir problem varsa, yumurtanın kanalda kalması durumunda tavuk onu kabuklanmamış yumurta olarak algılayıp ikinci bir kabuk yapıyor. Bu anatomik bir sorun. Bu durum milyonda bir denk gelen bir şey." değerlendirmesinde  bulundu.

Köse, bu tür yumurtaların eğer bayatlamamışsa tüketim anlamında  sıkıntı oluşturmayacağını ifade etti.

 

 

 

 

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