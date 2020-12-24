MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
ABONE OL
24.12.2020 - 07:47 | | İHA

Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına aktif olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel Harekat timleri, koçbaşıyla şahısların evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Ardından kelepçe takarak şüphelileri etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firar olan 2 kişinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ’ın mahalle yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı

Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Son dakika... İncirlik Üssü'ne hareketli anlar! Uçaklar peş peşe havalandı

Son dakika... İncirlik Üssü'ne hareketli anlar! Uçaklar peş peşe havalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet