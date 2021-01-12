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12.01.2021 - 06:54 | | ADANA (AA)

Adana'da DEAŞ operasyonu! 6 gözaltı kararı

 Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Irak ve Suriye uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da DEAŞ operasyonu! 6 gözaltı kararı

 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 3'ü Suriyeli, 3'ü Iraklı 6 şüphelinin kentteki adreslerini tespit etti.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koç başıyla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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