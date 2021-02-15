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15.02.2021 - 09:54 | | DHA

Adana'da ele geçirildi! 2 bin 600 litre...

Adana’da, polis ekiplerinin sahte içki imalathanesine dönüştürülen çiftlik evine düzenlediği baskında, 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da ele geçirildi! 2 bin 600 litre...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinin sahte içki imalathanesi haline getirildiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi. Aramalarda, 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi. İsmi açıklanmayan bir kişi de gözaltına alındı.

 

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