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27.09.2020 - 04:19 | | AA

Adana'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Adana'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

M.B. idaresindeki 01 DH 411 plakalı otomobil ile F.B'nin kullandığı 07 ANF 488 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi İsmet Atlı Bulvarı'nda çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan, isimleri öğrenilemeyen biri kadın iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Adanada feci kaza 2 ölü, 4 yaralı



Sağlık ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunan yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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