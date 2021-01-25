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25.01.2021 - 15:49 | | AA

Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Adana'da bağlantı yolunda iki otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Zati Çalışkan (47) yönetimindeki 34 AGH 363 plakalı otomobil, Orhan  Ekinci Bulvarı otoyol bağlantı kavşağında Mustafa Özfidan (22) idaresindeki 31 VT  677 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Aslan Koçak (2), Merve Koçak (25), Ceyhun Aşkın (26) ve Emine Özfidan (78) yaralandı.

Adanada feci kaza Ölü ve yaralılar var

Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine  Özfidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Bu görüntü İstanbul'dan! Caddeye yayıldıİstanbul Anadolu Yakası'ndaki lodos etkili oldu. Caddebostan Sahili'ne vuran dev dalgalar nedneiyle sahile kırmızı yosunlar vurdu.
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